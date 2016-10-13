Mit Hawaiian flogen mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat September 2016 flogen mit Hawaiian Airlines insgesamt 883.315 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,2 Prozent.

Verglichen mit dem September 2015 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere fünf Prozent auf 1,513 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 8,7 Prozent auf 1,286 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Der Sitzladefaktor hat sich dabei um 2,9 Prozentpunkte auf solide 85,0 Prozent verbessert.

Im dritten Quartal 2016 konnte die Fluggesellschaft aus Hawaii insgesamt 2,918 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von drei Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 8,321 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 3,8 Prozent.