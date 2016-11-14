Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Mit Hawaiian Airlines flogen im Oktober 2016 insgesamt 932.235 Passagiere, das waren 2,6 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Gegenüber dem Oktober 2016 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um 3,9 Prozent auf 1,526 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren. Die Nachfrage hat um 7,8 Prozent auf 1,347 Milliarden Sitzplatzmeilen angezogen. Der Sitzladefaktor verbesserte sich im Oktober um 3,2 Prozentpunkte auf hohe 88,3 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 9,253 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 3,7 Prozent.