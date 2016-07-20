Hawaiian Airlines meldet Junizahlen

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat Juni 2016 flogen mit Hawaiian Airlines 969.607 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von zwei Prozent.

Verglichen mit dem Juni 2015 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 3,8 Prozent auf 1,597 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 6,2 Prozent auf 1,597 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,9 Prozentpunkte auf solide 86,1 Prozent verbessert.

Im ersten Halbjahr 2016 flogen mit Hawaiian 5,403 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 4,3 Prozent.

Hawaiian ist seit 87 Jahren am Markt und betreibt das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft hat eine Flottenstärke von mehr als 50 Flugzeugen. Die Airline ist während den vergangenen Jahren stark gewachsen und befindet sich momentan in einer Konsolidierungsphase.