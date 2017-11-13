Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Mit Hawaiian Airlines flogen im Oktober 2017 insgesamt 967.377 Passagiere, das waren 3,8 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Gegenüber dem Oktober 2017 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um 5,3 Prozent auf 1,607 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren. Die Nachfrage hat um 4,7 Prozent auf 1,410 Milliarden Sitzplatzmeilen angezogen. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich im Oktober um 0,6 Prozentpunkte auf immer noch solide 87,7 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 9,559 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 3,3 Prozent.