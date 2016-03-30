Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat Februar 2016 flogen mit Hawaiian Airlines 842.412 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 7,1 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar hat Hawaiian das Angebot um weitere 5,4 Prozent auf 1,378 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Fluggesellschaft aus Hawaii konnte dabei die Nachfrage um sieben Prozent auf 1,090 Milliarden Passagiermeilen steigern. Der Sitzladefaktor verbesserte sich im Februar um 1,2 Prozentpunkte auf 79,1 Prozent.

Im letzten Jahr konnte Hawaiian 10,673 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 4,7 Prozent.