Delta Air Lines mit weniger Verkehr und besserer Auslastung

Delta Air Lines meldet für den September einen Rückgang im Verkehr um 0.8%, während die Auslastung um 2,4 Prozentpunkte anstieg.

Delta Air Lines meldet für den September einen Rückgang im Verkehr um 0.8%, während die Auslastung um 2,4 Prozentpunkte angestiegen ist.