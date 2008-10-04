Delta Air Lines mit weniger Verkehr und besserer Auslastung
Delta Air Lines meldet für den September einen Rückgang im Verkehr um 0.8%, während die Auslastung um 2,4 Prozentpunkte anstieg.
Delta Air Lines meldet für den September einen Rückgang im Verkehr um 0.8%, während die Auslastung um 2,4 Prozentpunkte angestiegen ist.
Der Verkehr im September ging um 0.8% auf 9,71 Milliarden RPMs zurück. Auf internationalen Flügen lag der Verkehr bei 3,83 Mia RPMs, ein Anstieg von 12,8% im Vergleich zum Vorjahr. Der Inlandverkehr sank derweil um 8,0% auf 5,88 Mia RPMs. Die Kapazität ging insgesamt um 3,7% auf 12,14 Mia ASM zurück, auf internationaler Ebene stieg sie zwar um 13,6% auf 4,93 ASMs, auf Inlandflügen war sie jedoch um 12,8% kleiner als im Vorjahresmonat und lag bei 7,21 Mia ASMs. Aus diesen Zahlen ergab sich für den Monat September eine Gesamtauslastung von 80,0% (+2,4 Prozentpunkte), international ging die Auslastung um 0,6% auf 77,7% zurück, während sie im Inland um 4,3 Punkte auf 81,5% anstieg. Delta Air Lines transportierte im September 8,07 Millionen Passagiere, 4,6 % weniger als im September 2007.