Die brasilianische Fluggesellschaft TAM kauft 46 Flugzeuge

Wie bekannt wurde, hat die führende brasilianische Airline TAM einen Vertrag über den Kauf von 22 A350 XWB, 4 A330-200 und weiteren 20 A320 Familiy Maschinen unterzeichnet.

Sie ist nun Besitzerin der grössten A350 XWB Flotte. David Barioni Neto, Präsident der TAM ist sicher, dass die neuen Maschinen durch ihren ausserordentlichen Komfort und die tiefen Betriebskosten und Emissionswerte die bereits erfolgreiche Expansion der Fluggesellschaft weiter tragen werden.