TAM will mit MRO Karriere machen

TAM, seit letzter Woche Mitglied der Star Alliance, will ihre Position im Bereich Maintenance, Repair und Overhal in Südamerika verbessern.

Die brasilianische Airline hat seit 2001 US$ 185 Millionen in ihre 4,6 Millionen Quadratmeter grosse Fertigungsanlage mit sechs Hangars investiert. Darin kann sie die wichtigsten Tests, inklusive C und D Checks, an A320, A330 und F100 Maschinen durchführen. Nun will sie richtig in das Geschäft der Inspektion, Wartung und Instandsetzung einsteigen. Bis Ende Jahr soll sich entscheiden, ob dafür eigens eine Tochtergesellschaft gegründet werden soll. Der MRO Markt in Latein- und Südamerika sei sehr stark und erwarte ein Wachstum von jährlich 5%, so ein Sprecher der TAM.