Air Astana und China Southern mit Codeshare

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana schließt Codeshare-Abkommen mit China Southern Airlines ab, damit können Kunden beider Fluggesellschaften von einem erweiterten Angebot profitieren.

Air Astana und China Southern Airlines sind mit sofortiger Wirkung neue Codeshare-Partner. Reisenden offeriert dieses neue Abkommen noch mehr Flugoptionen auf den Hauptstrecken zwischen Kasachstan und China.

Die Kooperation umfasst die Air-Astana-Verbindungen von Almaty nach Peking, Ürümqi und Guangzhou sowie von Astana nach Peking. Bei China Southern Airlines beinhaltet das Codeshare regelmäßig Flüge von Peking, Guangzhou, Ürümqi und Xian nach Almaty sowie von Guangzhou und Ürümqi nach Astana an.

„China ist für Air Astana traditionell ein strategisch wichtiger Markt“, erklärt Peter Forster, CEO der Air Astana Group. „Die Partnerschaft mit China Southern Airlines stärkt Handel, Tourismus sowie den kulturellen Austausch mit China und markiert ein neues Kapitel in der Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern.“

Han Wensheng, Präsident und CEO von China Southern Airlines, ergänzt: „Die Codeshare-Vereinbarung mit Air Astana führt zu einer höheren Frequenz unserer Flüge nach Kasachstan. Dies ist nicht nur ein strategischer Schritt zur Bündelung der Stärken beider Fluggesellschaften. Es stellt auch einen bedeutenden Beitrag dazu dar, die Luftverkehrsanbindung zwischen China und Kasachstan im Rahmen der ‚Belt and Road Initiative‘ (Neue Seidenstraße) zu vertiefen.“

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 60 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).