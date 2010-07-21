ALC platziert Großauftrag bei Boeing

Am zweiten Show Tag in Farnborough überraschte die neu gegründete Air Lease Corporation mit einem Großauftrag für bis zu 60 Boeing 737-800 Verkehrsflugzeugen.

Steven Udvar-Hazy ist mit seiner neuen Leasing Gesellschaft wieder ganz dick ins Rennen gestiegen, der ehemalige Gründer von ILFC platziert nach einem grossen Auftrag bei Boeing und ATR nun auch eine Monsterbestellung bei Boeing. ALC hat bei Boeing eine Absichtserklärung zum Kauf von 54 Boeing 737-800 Jets der neusten Generation platziert, dazu gesellen sich noch sechs Optionen für dieses Kurz- und Mittelstreckenverkehrsflugzeug. Die Flugzeuge werden laut Angaben von Boeing bis 2017 ausgeliefert werden.