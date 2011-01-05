CIT platziert Grossbestellung bei Boeing

Die US Flugzeugleasinggesellschaft CIT Aerospace hat bei Boeing 38 Next-Generation Boeing 737 Verkehrsflugzeuge in Auftrag gegeben.

Die Grossbestellung beinhaltet 23 Boeing 737-800 und 15 Boeing 737-900ER Maschinen, neben diesen Festbestellungen sicherte sich CIT Aerospace auch sieben Vorkaufsrechte auf das Zugpferd von Boeing. CIT ist einer der ganz grossen Flugzeugfinanzierer und lässt eine Flotte von mehr als 300 Verkehrsflugzeugen operieren. CIT Besitzt bereits 140 Boeing Flugzeuge und hat 58 offene Aufträge bei dem Flugzeugbauer aus Seattle.