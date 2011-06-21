MIAT kauft Verkehrsflugzeuge von Boeing
21.06.2011 BGRO
Mongolian Airlines hat bei Boeing weitere Verkehrsflugzeuge in Auftrag gegeben und will damit ihr internationales Streckennetz weiter ausbauen.Dieser Auftrag wurde an der Paris Air Show 2011 bekannt gemacht. MAT hat bei dem Flugzeugproduzenten aus Seattle zwei weitere Boeing 737-800NG und eine Boeing 767-300ER bestellt. Laut Aussagen von Boeing entspricht der Kauf einem Marktwert von 245 Millionen US Dollar. Die Boeing 737-800 werden durch CFM56 Triebwerke ausgerüstet, bei der 767-300ER liess MAT die Bekanntmachung des Triebwerkherstellers noch offen.