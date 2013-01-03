ACG platziert Grossauftrag bei Boeing

Die Leasingunternehmung Aviation Capital Group (ACG) hat Boeing einen Auftrag über 60 Boeing 737 MAX erteilt.

In der neu platzierten Bestellung sind fünfzig Boeing 737 MAX-8 und zehn Boeing 737 MAX-9 enthalten. Der neue Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von rund sechs Milliarden US Dollar. Die Kaufverträge wurden bereits im Dezember 2012 unterzeichnet. Boeing konnte nun für die Boeing 737 MAX die 1000er Marke knacken, der US amerikanische Flugzeugproduzent konnte innerhalb eines Jahres 1.029 Maschinen der überarbeiteten Boeing 737 an die Nutzer verkaufen.