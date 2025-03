Mit Air Astana nach Vietnam

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Von Kasachstan direkt nach Vietnam. Air Astana startet neue Direktverbindung von Almaty nach Da Nang.

Air Astana, die mehrfach ausgezeichnete kasachische Fluggesellschaft, vergrößert ihr Flugangebot nach Vietnam und nimmt ab dem 4. Juni 2025 eine neue Nonstop-Verbindung von Almaty in die Küstenstadt Da Nang in der Zentralregion des Landes auf. Sie bedient die neue Strecke jeden Mittwoch und Samstag mit einem Airbus A321LR. In Almaty erfolgt der Abflug um 0:55 Uhr mit Ankunft in Da Nang um 10:05 Uhr Ortszeit nach 7:10 Stunden Flugzeit. Der Rückflug startet um 11:45 Uhr in Da Nang und erreicht die kasachische Metropole um 17 Uhr.

Zum weiteren Streckennetz von Air Astana nach Vietnam gehören aktuell die Flüge viermal pro Woche von Almaty wie dreimal pro Woche von Astana nach Nha Trang, so dass im Sommer jede Woche insgesamt neun Verbindungen angeboten werden. Noch bis 31. März 2025 offeriert Air Astana außerdem den saisonalen Service von Almaty und Astana nach Phu Quoc.

Da Nang war einst eine bedeutende Handelsmetropole und ist für ihre weißen Sandstrände bekannt. Zu den besonderen Attraktionen zählen die markante Drachenbrücke, die Marmorberge mit antiken Pagoden und buddhistischen Höhlenschreinen sowie die 67 Meter große Lady Buddha Statue, einem Symbol für Ruhe und Spiritualität. Ebenfalls nicht versäumen sollten Besucher eine Fahrt mit der Banana Hills Cable Car, die als längste (5 Kilometer) und höchste (1,3 Kilometer) Seilbahn der Welt ohne Zwischenhalt gilt.

Reisende aus Deutschland und der Schweiz können ohne Visum für einen Aufenthalt von bis zu 45 Tagen nach Vietnam einreisen. Für österreichische Staatsbürger gilt eine Visumspflicht bei Einreise.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 60 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).