Allegiant meldet mehr Passagiere

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im September 2016 insgesamt 752.484 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Plus von 37,4 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresseptember hat Allegiant Air das Angebot um 33,4 Prozent auf 821 Millionen Sitzplatzmeilen hochgefahren. Die Nachfrage hat sich um 31,4 Prozent auf 656 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung ist verglichen mit dem Vorjahresseptember um 1,2 Prozentpunkte auf relativ tiefe 79,9 Prozent zurückgegangen.

Allegiant Air betreibt momentan 49 McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 15 A319 und sechzehn A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben. Allegiant hat auch noch fünf Boeing 757 in der Flotte, diese vermietet sie an andere Fluggesellschaften. Die Flüge nach Hawaii sind im August eingestellt worden und die Boeing 757 Flotte soll bis 2018 abgestossen werden.