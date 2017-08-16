Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Juli 2017 insgesamt 1,341 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einer Zunahme von 7,1 Prozent.

Im Berichtsmonat Juli hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresjuli um 4,2 Prozent auf 1,350 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich um 3,1 Prozent auf 1,180 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung ging um 0,9 Prozentpunkte auf 87,4 Prozent zurück.

Allegiant Air betreibt 46 Flugzeuge aus der McDonnell Douglas MD-80 Familie. Die Airbus Flotte besteht aus zwanzig A319 und zwanzig A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben. Allegiant hat auch noch zwei Boeing 757 in der Flotte, diese vermietet sie an andere Fluggesellschaften. Die Flüge nach Hawaii wurden auf Ende 2016 eingestellt und die Boeing 757 soll bis 2018 ausgeflottet werden.