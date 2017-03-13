Allegiant mit mehr Passagieren

Allegiant Air Airbus (Foto: Allegiant Air)

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Februar 2017 insgesamt 863.806 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 7,6 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar hat Allegiant Air das Angebot um 10,1 Prozent auf 1.026 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage ist um 4,4 Prozent auf 817,784 Millionen Sitzplatzmeilen gestiegen. Die durchschnittliche Auslastung hat sich um 4,3 Prozentpunkte auf 79,7 Prozent verschlechtert.

Allegiant Air betreibt 48 McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 18 A319 und sechzehn A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben. Allegiant hat auch noch vier Boeing 757 in der Flotte, diese vermietet sie an andere Fluggesellschaften. Die Flüge nach Hawaii wurden auf Ende 2016 eingestellt und die Boeing 757 soll bis 2018 ausgeflottet werden.