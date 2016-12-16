Allegiant meldet Novemberzahlen

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im November 2016 insgesamt 866.737 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 12,2 Prozent.

Im November hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresnovember um 10,0 Prozent auf 975,552 Millionen Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage ist um 8,4 Prozent auf 779,725 Millionen Sitzplatzmeilen angestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 79,9 Prozent.

Allegiant Air betreibt momentan 46 McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 15 A319 und sechzehn A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben. Allegiant hat auch noch vier Boeing 757 in der Flotte, diese vermietet sie an andere Fluggesellschaften. Die Flüge nach Hawaii sollen auf Ende Jahr eingestellt werden und die Boeing 757 Flotte bis 2018 ausgeflottet werden.