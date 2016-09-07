Allegiant meldet mehr Passagiere

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im August 2016 934.080 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Plus von 14,3 Prozent.

Im August hat Allegiant Air das Angebot gegenüber dem Vorjahresaugust um dreizehn Prozent auf 1,006 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich um 11,7 Prozent auf 846 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um einen Prozentpunkt auf 84,1 Prozent abgeschwächt.

Allegiant Air betreibt momentan 49 McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 15 A319 und sechzehn A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben. Allegiant hat auch noch fünf Boeing 757 in der Flotte, diese vermietet sie an andere Fluggesellschaften. Die Flüge nach Hawaii sind im August eingestellt worden und die Boeing 757 Flotte soll bis 2018 abgestossen werden.