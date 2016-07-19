Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Juni 2016 erneut kräftig wachsen, 1,137 Millionen Fluggäste stiegen bei Allegiant ein, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einer Zunahme von 20,4 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresjuni hat Allegiant Air das Angebot um 22 Prozent auf 1,219 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich um 18,8 Prozent auf 1,040 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresjuni um 1,2 Prozentpunkte auf 86,8 Prozent verschlechtert.

Allegiant Air betreibt momentan 46 McDonnell Douglas MD-83 und sechs MD-88. Die Airbus Flotte besteht aus zwölf A319 und sechzehn A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben. Allegiant hat auch noch fünf Boeing 757 in der Flotte, diese setzt die Airline hauptsächlich auf Flügen nach Hawaii ein oder vermietet sie an andere Fluggesellschaften. Die Flüge nach Hawaii werden ab August jedoch eingestellt und die Boeing 757 Flotte soll bis 2018 abgestossen werden.