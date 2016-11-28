Allegiant meldet mehr Passagiere

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Oktober 2016 insgesamt 876.713 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 17,9 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresoktober hat Allegiant Air das Angebot um 16,3 Prozent auf 970 Millionen Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 14,2 Prozent auf 783 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 80,7 Prozent.

Allegiant Air betreibt momentan 46 McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 15 A319 und sechzehn A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben. Allegiant hat auch noch vier Boeing 757 in der Flotte, diese vermietet sie an andere Fluggesellschaften. Die Flüge nach Hawaii sollen auf Ende Jahr eingestellt werden und die Boeing 757 Flotte bis 2018 ausgeflottet werden.