Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Mai 2017 erneut kräftig wachsen, 1,021 Millionen Fluggäste stiegen bei Allegiant ein, was gegenüber dem Vorjahresmai einem Wachstum von 14,8 Prozent entspricht.

Verglichen mit dem Vorjahresmai hat Allegiant Air das Angebot um 12,9 Prozent auf 1,109 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich um 10,7 Prozent auf 907.192 Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresmai um 1,6 Prozentpunkte auf 81,8 Prozent verschlechtert.

Allegiant Air betreibt 46 Flugzeuge aus der McDonnell Douglas MD-80 Familie. Die Airbus Flotte besteht aus zwanzig A319 und zwanzig A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben. Allegiant hat auch noch zwei Boeing 757 in der Flotte, diese vermietet sie an andere Fluggesellschaften. Die Flüge nach Hawaii wurden auf Ende 2016 eingestellt und die Boeing 757 soll bis 2018 ausgeflottet werden.