Allegiant mit mehr Passagieren

Allegiant Air Airbus (Foto: Allegiant Air)

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Juni 2017 erneut kräftig wachsen, 1,261 Millionen Fluggäste stiegen bei Allegiant ein, das entspricht einem Wachstum von 10,8 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresjuni hat Allegiant Air das Angebot um 7,6 Prozent auf 1,313 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich um 6,8 Prozent auf 1,111 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresjuni um 0,7 Prozentpunkte auf 84,6 Prozent verschlechtert.

Im zweiten Quartal 2017 konnte Allegiant Air insgesamt 3,306 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 14,9 Prozent.

Allegiant Air betreibt 46 Flugzeuge aus der McDonnell Douglas MD-80 Familie. Die Airbus Flotte besteht aus zwanzig A319 und zwanzig A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben. Allegiant hat auch noch zwei Boeing 757 in der Flotte, diese vermietet sie an andere Fluggesellschaften. Die Flüge nach Hawaii wurden auf Ende 2016 eingestellt und die Boeing 757 soll bis 2018 ausgeflottet werden.