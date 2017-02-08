Allegiant meldet starkes Wachstum

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Januar 2017 insgesamt 862.851 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von siebzehn Prozent.

Allegiant Air hat das Angebot gegenüber dem Vorjahresjanuar um 16,9 Prozent auf 1,035 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage ist um 12,5 Prozent auf 802,742 Millionen Sitzplatzmeilen angestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich um drei Prozentpunkte auf 77,4 Prozent.

Mit Allegiant flogen im Berichtsjahr 2016 insgesamt 11,128 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 17,1 Prozent.

Allegiant Air betreibt momentan 48 McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 18 A319 und sechzehn A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben. Allegiant hat auch noch vier Boeing 757 in der Flotte, diese vermietet sie an andere Fluggesellschaften. Die Flüge nach Hawaii wurden auf Ende Jahr eingestellt und die Boeing 757 soll bis 2018 ausgeflottet werden.