Allegiant mit mehr Passagieren

Der Nischen-Carrier aus Las Vegas konnte im Dezember 2016 insgesamt 974.319 Fluggäste an Bord seiner Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 15,3 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresdezember hat Allegiant Air das Angebot um 13,8 Prozent auf 1.127 Millionen Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Nachfrage ist um 10,3 Prozent auf 888,443 Millionen Sitzplatzmeilen angestiegen. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 2,5 Prozentpunkte auf 78,8 Prozent.

Mit Allegiant flogen im Berichtsjahr 2016 11,128 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 17,1 Prozent.

Allegiant Air betreibt momentan 48 McDonnell Douglas MD-80 Verkehrsflugzeuge. Die Airbus Flotte besteht aus 18 A319 und sechzehn A320 und soll bis Ende 2018 auf 44 ausgebaut werden. Allegiant Air will ab dem Jahr 2020 die ganze Flotte auf Maschinen von Airbus umgestellt haben. Allegiant hat auch noch vier Boeing 757 in der Flotte, diese vermietet sie an andere Fluggesellschaften. Die Flüge nach Hawaii wurden auf Ende Jahr eingestellt und die Boeing 757 soll bis 2018 ausgeflottet werden.