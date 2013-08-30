WestJet will Grossauftrag bei Boeing platzieren

Kanadas zweitgrösste Fluggesellschaft WestJet ist mit Boeing in Kaufverhandlungen für 65 Flugzeuge aus der Boeing 737 Familie eingestiegen.

Boeing wird in naher Zukunft einen weiteren Grossauftrag bekanntgegeben dürfen, WestJet will vierzig Boeing 737 MAX 8 und fünfundzwanzig Boeing 737 Max 7 beschaffen. Der Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 6,3 Milliarden US Dollar. Die Fluggesellschaft aus Calgary ist ein treuer Boeing Kunde, die Airline betreibt momentan 102 Boeing 737 und hat weitere 33 Boeing 737 Verkehrsflugzeuge in den Auftragsbüchern des US-amerikanischen Flugzeugbauers.