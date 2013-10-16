Boeing lieferte mehr Flugzeuge aus

Der Flugzeugbauer aus Seattle konnte im dritten Quartal 2013 170 Verkehrsflugzeuge ausliefern, das waren einundzwanzig mehr als in derselben Vorjahresperiode.

In den ersten neun Monaten konnte Boeing 476 Verkehrsflugzeuge ausliefern, in der gleichen Zeitspanne 2012 waren es mit 436 Flugzeugen noch 40 Maschinen weniger. Das Geschäft mit der Boeing 737 lief mit 112 Auslieferungen im dritten Quartal am besten, übers ganze Jahr gerechnet konnte Boeing 330 737 ausliefern. Bei den Grossraumflugzeugen verliessen im dritten Quartal vier Boeing 747, fünf Boeing 767, sechsundzwanzig Boeing 777 und dreiundzwanzig Boeing 787 die Fabrikhallen von Boeing.