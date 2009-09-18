Leistungsstarker Lynx hebt ab

Am 16. September 2009 hob der erste leistungsgestärkte Lynx AH Mk.9A in Yeovil zum Jungfernflug ab, der Flug dauerte 60 Minuten.

Vor zehn Monaten wurde AgustaWestland mit der Umrüstung von zwölf Lynx Hubschraubern der britischen Armee betraut. In die Hubschrauber werden die stärkeren CTS800-4N Triebwerke eingebaut, die 37 Prozent mehr Leistung abgeben und zu viel besseren Flugleistungsdaten auf hohen Plätzen und bei hohen Temperaturen führen. Nach dem Abschluss der Flugerprobung soll die britische Armee noch in diesem Jahr vier modernisierte Lynx Hubschrauber erhalten und im nächsten Jahr werden die nächsten acht ausgeliefert.