Zweiter Mi-38 abgehoben

Anfangs Dezember startete der zweite Mi-38 Prototyp von Kazan Helicopters JSC zu seinem Erstflug.

Der erste Prototyp startete vor bald sieben Jahren zum Jungfernflug. Der zweite Mi-38 wurde mit einem verbesserten Treibstoff- und Hydrauliksystem ausgerüstet, zudem erhielt die Maschine verbesserte Rotorblätter. Bei der zweiten Maschine flossen zusätzlich Verbesserungen ein, die aus dem Flugtestprogramm des ersten Mi-38 Prototypen gewonnen wurden, so wurde das Steuer- und Stabilitätsverhalten des mittelschweren russischen Hubschraubers verbessert. Der Hubschrauber ist mit zwei Pratt & Whitney Canada PW127/TS Triebwerken ausgerüstet und verfügt über eine Tranzas IBKV-38 Avionik mit Glascockpit. Für die Flugtests wird OP-2 an das Mil Werk in Moskau übergeben. Im Werk Kazan baut man bereits an dem dritten Prototypen, der erste Kundenhubschrauber soll voraussichtlich 2013 ausgeliefert werden.