Indien kauft Agusta AW101 Hubschrauber

Die indische Luftwaffe hat Mitte März einen Vertrag zum Kauf von 12 AW101 Hubschrauber unterzeichnet.

Der Vertragswert wird durch AgustaWestland mit 560 Millionen Euro angegeben. Die Hubschrauber werden hauptsächlich für Transportflüge im Auftrag der Regierung eingesetzt und durch die Luftwaffe Indiens betrieben. Neben den zwölf Hubschraubern umfasst der Vertrag auch die logistische Unterstützung bei der Wartung während fünf Jahren und die Ausbildung der ersten Piloten und des technischen Personals. Bei dem AW101 handelt es sich um einen Mittelschweren Hubschrauber, der von drei GE CT7-8E Triebwerken angetrieben wird. Der moderne Hubschrauber wird in unterschiedlichen Versionen angeboten.