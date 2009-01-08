2008 war ein sicheres Flugjahr

Letztes Jahr war eines der sichersten der Luftfahrtgeschichte.

Der britische Beratungs- und Informationsdienst Ascend verzeichnete 539 Passagiertodesfälle, weniger als die 730 im letzten Jahr und das zweitbeste protokollierte Jahr. Allerdings nahm die Zahl tödlicher Unfälle von 24 auf 28 zu. Die Rate tödlicher Unfälle lag 2008 bei 1 zu 1,3 Millionen Flüge.

„Zwar gab es mehr tödliche Unfälle, dabei starben aber weniger Menschen. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Flugzeugunfall zu sterben, ist also gesunken,“ stellte Ascend Direktor Paul Hayes fest. Gute Zeugnisse erteilt Ascend der Schwarzen Liste unsicherer Fluggesellschaften der EU.

Der schlimmste Unfall 2008 war der Absturz der Spanair MD-80 im August, bei dem 154 Menschen ums Leben kamen. Beim Absturz einer Aeroflot Nord 737-500 starben im September 82 Menschen, im August starben 65 Personen als eine Itek Air 737-200 verunfallte.