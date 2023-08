Go! meldet Novemberzahlen

Der hawaiische Low-Cost-Carrier go! gab heute seine Zahlen für den November bekannt und vermerkt eine Zunahme der Passagiere um 1,27 Prozent.

Insgesamt transportierte die Airline 55.591 Passagiere, 1,27 Prozent mehr als im November des Vorjahres. Go! generierte eine Kapazität von 12,74 Millionen ASM (+13,24%) und erreichte 8,14 RPM (+2,67%). Die Auslastung ging jedoch um 6,6 Prozentpunkte zurück und betrug noch 63,86 Prozent. Go! erzielte eine On-Time Performance von 81,93 Prozent. Insgesamt kann die Airline auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken: in den ersten elf Monaten verbesserte sie die RPMs um 17,06% auf 107,41 bei ebenfalls um 16,35% angestiegener Kapazität von 158,66 ASM, was zu einer Auslastung von 67,7% führte (+0,4 Prozentpunkte). Sie transportierte 15,24 Prozent mehr Personen als in derselben Periode des Vorjahres, nämliche 737.674.