Zweiter Gulfstream G800 abgehoben

Zweiter Gulfstream G800 absolvierte am 15. Juli 2023 seinen Erstflug (Foto: Gulfstream)

Mitte Juli absolvierte der zweite Gulfstream G800 Prototyp seinen Erstflug, dabei kam eine 30/70 Mischung aus nachhaltigem Treibstoff zum Einsatz.

Der zweite Gulfstream G800 Business Jet startete laut dem US-amerikanischen Flugzeugbauer am Samstag, den 15. Juli, um 09:27 Uhr Ortszeit am Hauptsitz des Unternehmens in Savannah, Georgia zu seinem erfolgreichen Jungfernflug. Der Erstflug dauerte drei Stunden und 26 Minuten. Das Flugzeug erreichte dabei eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 0.935. Das zweite G800 Testflugzeug wird im Flugtestprogramm dazu genutzt, um die korrekte Funktion der Klimaanlage und Druckkabine zu überprüfen, zudem wird das Flugzeug für die Verifizierung der Avionik und Flugsteuerungssystem verwendet. Die Tests bauen auf den mehr als 1.600 Testpunkten auf, die das erste G800 Erprobungsflugzeug bereits erflogen hat.

"Das Flugtestteam von Gulfstream macht weiterhin große Fortschritte für unser Unternehmen. Die G800 wird den Kunden auf der ganzen Welt die größte Reichweite der Branche bieten, und wir sehen eine starke Nachfrage nach dieser Fähigkeit neben dem Kabinenkomfort und der Qualität, für die Gulfstream bekannt ist", sagte Mark Burns, President von Gulfstream.

Das Geschäftsreiseflugzeug Gulfstream G800 steht seit dem 28. Juni 2022 in der Flugerprobung, diese soll mit zwei Flugzeugen rund sechs bis sieben Monate nach der Zertifizierung der Gulfstream G700 abgeschlossen werden. Die G800 profitiert von dem Flugtestprogramm mit der G700. Für die Zertifizierung der G700 stehen fünf Flugzeuge zur Verfügung, die Musterberechtigung für die G700 wird im Sommer 2023 erwartet.

Die G800 soll anfangs 2024 die FAA Zulassung erhalten. Der Gulfstream G800 Business Jet hat bei einer Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,85 eine geplante Reichweitenleistung von 8.000 Nautischen Meilen (14.816 Kilometer) sowie 7.000 Nautische Meilen (12.964 Kilometer) bei Mach 0,90. Angetrieben wird der neue Jet von zwei Rolls-Royce Pearl 700 Triebwerken.