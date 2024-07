Flugzeugverkaufsteam von Atlas wird zertifiziert

Atlas Air Service Embraer Legacy 500 (Foto: Atlas Air Service)

Das Flugzeugverkaufsteam von Atlas Air Service AG wurde von der International Aircraft Dealers Association zum Certified Broker zertifiziert.

Atlas Air Service ist seit gut einem Jahr akkreditiertes Mitglied der International Aircraft Dealers Association (IADA). Die IADA verlangt von ihren Mitgliedern die Einhaltung strenger Standards bei Handelsgeschäften und besondere Kompetenz der tätigen Flugzeughändler. Diese Kompetenz muss in einem umfangreichen Test nachgewiesen werden.

Das Atlas-Vertriebsteam hat diese Prüfung mit Bravour bestanden und bestätigt nun auch im Sinne der IADA sein umfassendes Wissen in den Fachbereichen Technik, Vertragswesen und Geschäftsethik. Es ist damit das einzige derart qualifizierte Team in Deutschland und eines der wenigen in Europa. Nicolas von Mende, Vorstand Atlas Air Service: „Damit hat Atlas seine herausragende Kompetenz als Handelspartner im weltweiten Markt der Geschäftsreiseflugzeuge unterstrichen.“

Atlas Air Service Flugzeugverkaufsteam vlnr Jannes Manßen (Business Development), Nadine Schirmer (Aircraft Sales Manager), Hans Doll (Director Sales)

Mitglieder der IADA sind die weltweit renommiertesten Händler von Geschäftsreiseflugzeugen. Die IADA kontrolliert die Einhaltung höchster ethischer Standards und kompromissloser Transparenz bei den Geschäftsaktionen ihrer Mitglieder.

Atlas Air Service wurde vor gut einem Jahr als erster kontinentaleuropäischer IADA-akkreditierter Händler in dieses Netzwerk aufgenommen, um seinen Kunden noch mehr exklusive Kauf- und Verkaufsangebote zu ermöglichen. Mit der bestandenen Prüfung erlangen die Verkaufsexperten der Atlas Air Service die Auszeichnung zum Certified Broker, nachdem das Unternehmen zum Accredited Dealer und Verified Member zertifiziert wurde.

Über Atlas Air Service

Atlas Air Service AG in Bremen und Ganderkesee mit Tochterfirmen in Augsburg und Altenrhein, Schweiz ist Komplett-Dienstleister für die Business Aviation mit 300 Mitarbeitenden. Die Geschäftsbereiche sind Flugzeughandel, Instandhaltung/ Reparatur/ Überholung (MRO) für Embraer Executive Jets, Cessna, Beechcraft, Gulfstream, Daher, Pilatus und Cirrus; Ersatzteilverkauf, Lufttüchtigkeitsüberwachung (CAMO+), Komponenten-Reparaturen, zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (NDT), Special Mission Modification und Sensor Integration sowie Management, Betrieb (AOC) und Charter von Geschäftsreiseflugzeugen. Die Unternehmen sind herstellerautorisierte Service Center für Embraer Executive Jets, Gulfstream, Cirrus, Honeywell und Williams und sind genehmigt durch EASA Part 145, FAA, UK CAA, Canada, India, Isle of Man, San Marino und andere Luftfahrtbehörden.