Mit DAN AIR von Berlin nach Bukarest

Danair Airbus A319 Berlin Brandenburg (Foto: © Günter Wicker / Flughafen Berlin Brandenburg GmbH)

DAN AIR nimmt Verbindung vom Flughafen Berlin Brandenburg (BER) nach Bukarest auf, dabei kommt ein Airbus A319 zum Einsatz.

Die rumänische Fluggesellschaft DAN AIR verbindet den BER ab sofort mit Bukarest. Zweimal pro Woche, jeweils dienstags und freitags, fliegt die Airline aus der Hauptstadtregion in die Hauptstadt Rumäniens, die sich zunehmend zu einem Geheimtipp unter Europas Städtezielen entwickelt. Auf der Strecke vom BER nach Bukarest werden A320-Flugzeuge von Airbus mit 180 Sitzplätzen eingesetzt.

Ab Bukarest bietet DAN AIR die Möglichkeit nach Damaskus in Syrien weiterzufliegen. Die rumänische Fluggesellschaft ist damit derzeit die einzige in Europa ansässige Airline, die Flüge nach Syrien anbietet.

Über DAN AIR

DAN AIR ist eine rumänische Fluggesellschaft mit Sitz in Bukarest und wurde 2017 gegründet. Das Unternehmen startete als ACMI-Anbieter für internationale Airlines. Heute betreibt DAN AIR sowohl Linienflüge ab Bukarest und Bacău als auch Charter- und ACMI-Verbindungen. Dabei steuert DAN AIR 16 Ziele an, darunter Städte in Deutschland, Belgien, Italien, Spanien, Zypern und – seit Juni 2025 – auch Damaskus. Seit 2024 ist DAN AIR Mitglied der IATA und in der IOSA‑Sicherheitsdatenbank gelistet. Die Flotte umfasst mehrere Airbus A320 und A319.