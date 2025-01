Atlas installiert Internet-Satellitensystem

Embraer Phenom 300E (Foto: Embraer)

Atlas Air Service AG erwartet nach erfolgreicher Installation des Gogo Galileo HDX Internet-Satellitensystems in einer Embraer Phenom 300 in Kürze EASA die Zulassung dafür.

In Zusammenarbeit mit Gogo Business Aviation, FTI Engineering Network GmbH und ASR Aviation Services Reinhard e.K. installierte Atlas das hochmoderne LEO (Low Earth Orbit) Internet-Satellitensystem erfolgreich in einer Embraer Phenom 300. Nach Abschluss der Installationsarbeiten und der erfolgreichen Testung erwartet Atlas Air Service in Kürze die Zulassung der EASA dafür.

Die Phenom 300 ist eines der beliebtesten Geschäftsreiseflugzeuge Europas und die Besitzer schätzen die hochentwickelte Ausstattung. Diese Ausstattung kann nun durch die Installation des Konnektivitätssystems der nächsten Generation, das Hochgeschwindigkeits-WLAN in die Kabine bringt, auf ein neues Level gebracht werden. Das System ermöglicht eine ultraschnelle und stabile Internetverbindung mit konstanten Geschwindigkeiten im Bereich von 45-60 Mbit/s über das Eutelsat OneWeb LEO-Satellitennetzwerk.

Die Installation der Antenne wurde kürzlich im Atlas Air Service Center in Bremen abgeschlossen; die Zertifizierung des STC durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) wurde im Januar 2025 bestätigt. Kunden können die Installation für ihre Geschäftsflugzeuge ab sofort bei Atlas Air Service vorbestellen.

Atlas Installiert Gogo Antenne auf Phenom 300 (Foto: Atlas Air Service AG)

Radu Grigore, Maintenance Commercial Director bei Atlas Air Service, hatte die Gelegenheit, die Verbindung persönlich zu testen und war beeindruckt:

Das System bietet genau das, was wir erwartet haben: hohe Geschwindigkeit und geringe Latenz. Alle Passagiere können in einer Phenom 300 gleichzeitig verschiedene 4K-Videos streamen. Das ist beeindruckend! Diese Phenom 300 hat die höchste Internetgeschwindigkeit aller Zeiten und wir sind stolz darauf, einen neuen Meilenstein für die Geschäftsluftfahrt in Europa gesetzt zu haben.

Die Entwicklung eines weiteren STC für die Cessna Citation CJ Baureihe ist in vollem Gange und die Installation der ersten Antenne in einer CJ1 ist für Ende Januar 2025 geplant.

Dave Falberg, Vice President of Sales - EMEA/APAC bei Gogo und Satcom Direct, sagt:

Während unser Konnektivitätssystem in Europa eingeführt wird, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Atlas bei der Erstellung weiterer STCs, um das Kundenerlebnis für weitere Besitzer, Betreiber und Passagiere von Geschäftsflugzeugen zu verbessern.

Atlas Air Service wird ab dem zweiten Quartal 2025 als erstes Servicezentrum in Europa die Komplett-Installation des Gogo Galileo Systems für die Cessna Citation CJ Baureihe sowie für die Embraer Phenom 300 anbieten. Das Gogo Galileo System kann sowohl bei Atlas Air Service in Bremen als auch bei den Tochterunternehmen in Augsburg und Altenrhein/Schweiz installiert werden.

Mit dieser technologischen Innovation untermauert Atlas Air Service seine führende Position in der europäischen Luftfahrt und setzt neue Standards für Konnektivität und Komfort in der Geschäftsluftfahrt.

