Aeroflot platziert Superjet Großauftrag

Aeroflot Superjet 100 (Foto: Valentine)

Aeroflot kauft weitere hundert Superjet 100 Flugzeuge, der Kaufvertrag wurde am 10. September 2018 unterzeichnet.

Der Kaufvertrag mit dem russischen Hersteller United Aircraft Corporation wurde gestern in Wladiwostok im Beisein von Präsident Wladimir Putin unterzeichnet. Präsident Putin dankte der staatlich kontrollierten Fluglinie Aeroflot, dass sie sich für weitere russische Superjets entschieden habe. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht, das Auftragsvolumen dürfte aber bei mehr als vier Milliarden Dollar liegen. Aeroflot als Erstkunde fliegt bereits 50 Superjet 100 Verkehrsflugzeuge.