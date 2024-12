PC-24 Service Center in Dubai

Pilatus PC-24 (Foto: Pilatus Aircraft)

Pilatus ernennt Jet Aviation Dubai als Autorisiertes PC-24 Service Center und baut damit die Präsenz für die Wartung ihrer Geschäftsreiseflugzeuge weiter aus.

Pilatus hat Jet Aviation Dubai als Autorisiertes PC-24 Service Center akkreditiert. Das Unternehmen ist bereits zertifiziert, Servicedienstleistungen für den einmotorigen Turboprop-Bestseller PC-12 anzubieten – jetzt stösst der Super Versatile Jet zum Maintenance-Portfolio hinzu.

Mit der Ergänzung des PC-24 Super Versatile Jets erbringt Jet Aviation Dubai neu Wartungs- und Instandhaltungsdienste für alle Pilatus Flugzeuge im Bereich der Geschäftsluftfahrt. Jet Aviation befindet sich am Dubai International Airport und betreut dort die Kundschaft nach höchsten Standards. André Zimmermann, Vice President Business Aviation von Pilatus, betont: «Die Nachfrage nach unserem PC-24 Super Versatile Jet wächst weltweit, weshalb wir konstant unser Support-Netzwerk ausbauen. Die Lage von Jet Aviation Dubai am Dubai International Airport wird uns helfen, unsere Kundschaft im Nahen Osten noch besser zu betreuen.»

«Wir sind sehr stolz, unsere langjährige Beziehung mit Pilatus weiter auszubauen», betont Hardy Bütschi, VP Regional Operations & General Manager Dubai von Jet Aviation und führt weiter aus: «Wir bieten in Dubai ein umfassendes Portfolio an Wartungsdienstleistungen an. Die Akkreditierung als Autorisiertes PC-24 Service Center ist ein Beweis für unser Engagement, uns entsprechend den Bedürfnissen unserer Kundschaft weiterzuentwickeln.»

Autorisierte Pilatus Service Center

Die beste Anlaufstelle für den Unterhalt des Flugzeugs ist ein Autorisiertes Service Center. Ob es sich um Service Bulletins, Publikationen, Ersatzteilverwaltung oder Garantiefälle handelt, das Autorisierte Pilatus Service Center ist Experte, wenn es um Ihr Pilatus Flugzeug geht.

Eine komplette Liste ist auf der Pilatus Website unter pilatus-aircraft.com/authorized-centers.