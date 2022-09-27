Rolls-Royce Pearl 700 ist zugelassen

Rolls-Royce Pearl 700 Triebwerk (Foto: Rolls-Royce)

Die europäische Luftfahrtbehörde EASA hat dem Rolls Royce Pearl 700 die Zulassung erteilt, das Triebwerk wird für die Gulfstream G700 und G800 Business Jets verwendet.

Die Zulassung des neuen Pearl 700 Triebwerks freut neben Rolls-Royce auch den US-amerikanische Business Jet Hersteller Gulfstream. Das Pearl 700 ist der exklusive Anrieb für die beiden Langstreckenjets G700 und G800.

Dirk Geisinger, Direktor für den Geschäftsbereich Business Aviation bei Rolls-Royce, sagte anlässlich der Zulassung: "Der Erhalt der EASA-Zertifizierung für unser Pearl 700-Triebwerk macht uns sehr stolz, da er einmal mehr die einzigartigen Fähigkeiten von Rolls-Royce bei der Entwicklung, Erprobung, Herstellung und Zertifizierung bahnbrechender Flugzeugtriebwerke unter Beweis stellt. Es spiegelt auch das Engagement unseres globalen Teams zur Unterstützung von Gulfstream und der Inbetriebnahme der G700 und G800 wider. Wir haben eng mit der EASA und Gulfstream zusammengearbeitet, um diese Zertifizierung zu erreichen, und ich möchte mich bei beiden für ihre Unterstützung bedanken."

Flight Test update Gulfstream G700 (Foto: Gulfstream)

"Die G700 und G800 können ihre beeindruckenden Leistungsfähigkeiten dank der Rolls-Royce Pearl 700 Triebwerke und der fortschrittlichen Gulfstream Tragflächen und Winglets an den beiden Flugzeugen erbringen", fügte Mark Burns, Präsident von Gulfstream, hinzu. "Mit diesen leistungsstarken Fortschritten können Gulfstream-Kunden auf den weltweiten Flügen, die die G700 und die G800 durchführen können, von den Vorteilen großer Kabinen mit verbessertem Komfort profitieren."

Gulfstream G800 Erstflug (Foto: Gulfstream)

Das Pearl 700 wurde im Rolls-Royce Werk Dahlewitz entwickelt. Das Triebwerk wurde in Dahlewitz und an den globalen Standorten in Bristol, Manitoba und Montreal in Kanada sowie auf dem Rolls-Royce-Außenteststand im John C. Stennis Space Centre der NASA im US-Bundesstaat Mississippi und auf dem Höhenprüfstand des Arnold Engineering Development Center in Tullahoma in Tennessee ausgiebig getestet.

Das Pearl 700 zeichnet sich durch einen hochmodernen Triebwerkkern aus, der hohe Reisefluggeschwindigkeiten bei niedrigem Treibstoffverbrauch möglich macht. Das Pearl 700 kann auch mit nachhaltigem Treibstoff betrieben werden.