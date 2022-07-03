Gulfstream G800 abgehoben

Gulfstream G800 Erstflug (Foto: Gulfstream)

Am 28. Juni 2022 absolvierte der neuste G800 Business Jet von Gulfstream seinen erfolgreichen Jungfernflug.

Das erste G800 Testflugzeug startete am Dienstagmorgen um 09:00 Uhr vom Savannah-Hilton Head International Airport zu seinem Erstflug. Der Testflug dauerte laut Gulfstream zwei Stunden und verlief zur vollsten Zufriedenheit des US-amerikanischen Flugzeugbauers.

Die G800 hat bei einer Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,85 eine geplante Reichweitenleistung von 8.000 Nautischen Meilen (14.816 Kilometer) sowie 7.000 Nautische Meilen (12.964 Kilometer) bei Mach 0,90. Angetrieben wird der neue Jet von zwei Rolls-Royce Pearl 700 Triebwerken.