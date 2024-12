Neues Feature in der United-App

United Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United Airlines hat die neue Funktion „Objektstandort teilen“- von Apple in ihre App integriert.

Passagiere können ab sofort den Standort eines AirTags oder „Wo ist?“-Netzwerkzubehörs mit dem United-Kundenservice teilen, falls einmal ihr aufgegebenes Gepäck nicht mit ihnen zusammen den Zielort erreicht, damit dieses noch schneller wiedergefunden wird.

Das Vorgehen ist sehr einfach. Zunächst können United-Fluggäste, sollten sie am Zielflughafen ihr Gepäck vermissen, dies über die United-App melden. Falls ein AirTag oder ein „Wo ist?“-Zubehör an oder im Gepäckstück platziert wurde, kann nun mit Hilfe des Features „Objektstandort teilen“ ein Link zur Standortverfolgung in der „Wo ist?“-App erstellt werden (verfügbar seit dem jüngsten Update für iOS 18.2). Dieser Link lässt sich daraufhin in die Meldung zu dem Gepäckstück in der United-App hinzufügen. Mitarbeiter des Kundenservice von United können daraufhin diesen Link nutzen, um den Koffer zu orten und diesen schnellstmöglich dem Besitzer zurückzubringen.

Weit über 99 Prozent der Koffer reisen mit ihren Besitzern

In mehr als 99 Prozent der Fälle erreicht aufgegebenes Gepäck bei United gleichzeitig mit oder sogar vor den Reisenden den Zielort. Dazu tragen auch maßgeblich die Investitionen der Airline in Infrastruktur, moderne Technik und die Schulung von Mitarbeitern bei. Mit der neuen Funktion in der App bietet United einen noch besseren Service für den „Fall der Fälle“. Dabei wird zum Schutz der Privatsphäre der Kunden der Link deaktiviert, sobald das Gepäckstück gefunden ist. Zudem verfällt er nach sieben Tagen automatisch. Der Kunde hat außerdem jederzeit die Möglichkeit, den Link eigenständig über die App zu deaktivieren. Die neue „Objektstandort teilen“-Funktion ist verschlüsselt und anonym, sodass ausschließlich der Besitzer und von ihm autorisierte Personen den Standort des Gepäckstücks einsehen können.

Über United Airlines

