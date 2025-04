Tote bei Twin Otter Absturz in Thailand

Twin Otter der Thailändischen Polizei (Foto: Royal Thai Police Wing)

Ein Twin Otter der thailändischen Polizei ist heute Morgen kurz nach dem Start vom Flughafen Hua Hin ins Meer gestürzt, alle sechs Insassen kamen dabei ums Leben.

Laut offiziellen Angaben startete der Viking DHC-6-400 Twin Otter vom Flughafen Hua Hin zu einem Testflug. An Bord des Polizeiflugzeuges befanden sich neben drei Piloten, zwei Mechaniker und ein Flugzeugingenieur. Die Maschine ist aus noch nicht geklärten Gründen aus niedriger Höhe in einem fast senkrechten Sturzflug ins seichte Küstenwasser abgestürzt. Verschiedene Medien berichten, dass das Triebwerk Nummer 2 ausgestiegen sei, der Spiralsturz nach rechts könnte diese These stützen. Alle sechs Personen im Flugzeug kamen bei dem Unglück ums Leben. Der Absturz passierte heute Morgen um 08:10 Uhr Lokalzeit. Die thailändischen Flugunfallermittler haben eine Untersuchung eingeleitet.

Absturzstelle des Twin Otter (Foto: Royal Thai Police Wing)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um ein zweimotoriges Turbopropellerflugzeug vom Typ Viking DHC-6-400 Twin Otter. Die Maschine war in Thailand auf die Kennung 36964 zugelassen und wurde unter der Baunummer MSN 964 im Jahr 2017 gebaut. Das Flugzeug wurde komplett zerstört.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unglückszeitpunkt gut.

METAR

VTPH 250200Z VRB03KT 9999 FEW030 32/23 Q1010 NOSIG

VTPH 250100Z VRB02KT 9999 FEW030 31/23 Q1009 NOSIG