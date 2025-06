Tote bei Dreamliner Absturz in Indien

Air India Boeing 787 Dreamliner (Foto: Air India)

Ein Boeing 787 Dreamliner Verkehrsflugzeug von Air India ist heute kurz nach dem Start vom Flughafen Ahmedabad abgestürzt, dabei kamen viele Menschen ums Leben.

Air India Flug AI171 startete heute Mittag um 13:38 Uhr Lokalzeit auf dem Sardar Vallabhbhai Patel International Airport zu einem Linienflug nach London Gatwick. An Bord des zweistrahligen Boeing 787-8 Dreamliner Linienflugzeuges befanden sich laut offiziellen Angaben 232 Passagiere und zwölf Besatzungsmitglieder. Kurz nach dem Start ging der Dreamliner von dem normalen Steigflug in einen leichten Sinkflug über, krachte in ein Wohngebiet und ging in Flammen auf. Über Opfer gibt es noch keine offiziellen Angaben, es kann davon ausgegangen werden, dass bei diesem Unfall viele Menschen ums Leben gekommen sind.

Air India hat den Unfall bestätigt.

Die indischen Behörden haben die Unfallermittlungen bereits aufgenommen.

Update 16:00 Uhr

Laut Air India befanden sich an Bord von Flug Air India 171 neben zwölf Besatzungsmitgliedern 169 indische Staatsbürger sowie 53 Fluggäste aus Grossbritannien, sieben Portugiesen und ein Kanadier. Die indischen Behörden gehen nicht von Überlebenden aus, mehr als 100 Tote sind laut Angaben der Rettungskräfte inzwischen geborgen worden. Man geht auch davon aus, dass fünf weitere Personen am Boden ums Leben gekommen sind.

Air India Boeing 787 Absturz (Foto: Central Industrial Security Force)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um die Boeing 787-8 mit der Baunummer 36279/26. Die Maschine wurde im Jahr 2013 gebaut und war in Indien auf die Kennung VT-ANB zugelassen. Der Dreamliner wurde bei dem Unfall komplett zerstört.

Bei diesem Unglück handelt es sich um den ersten Totalverlust durch einen Flugzeugabsturz einer Boeing 787, der Dreamliner steht seit 2011 im Einsatz.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut, es herrschte ein leichter Wind in der Startbahnrichtung. Es war heiß bei einer Temperatur von 37 Grad Celsius.

METAR

VAAH 120830Z 24003KT 6000 NSC 37/17 Q1000 NOSIG=

VAAH 120800Z 25007KT 6000 NSC 37/16 Q1001 NOSIG=