Mit SKY express von Hamburg nach Athen

Airbus A320neo SKY express (Foto: SKY Express)

Neue Fluggesellschaft am Hamburg Airport: SKY express verbindet die Hansestadt ab dem 24. Oktober 2025 nonstop mit Athen.

Die neue Verbindung macht die griechische Hauptstadt für Norddeutsche noch flexibler erreichbar. Dreimal wöchentlich – jeweils montags, freitags und sonntags – wird die Strecke bedient. Die Flugzeit beträgt rund drei Stunden. Eingesetzt wird ein moderner Airbus A320neo mit 186 Sitzplätzen. Tickets für die neue Strecke sind ab sofort direkt bei der Fluggesellschaft sowie in Reisebüros buchbar.

„Mit SKY express begrüßen wir eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften Griechenlands am Hamburger Flughafen. Die neue Direktverbindung nach Athen stärkt unser Streckennetz, wovon sowohl Geschäftsreisenden als auch Urlaubenden profitieren“, sagt Gesa Zaremba, Head of Airline & Traffic Development am Hamburg Airport.

„Wir freuen uns, unseren Reisenden mit den Direktflügen zwischen Hamburg und Athen Zugang zum größten nationalen Streckennetz Griechenlands mit 33 Zielen im ganzen Land zu ermöglichen. Wir möchten auch künftig verlässliche, hochwertige und preiswerte Reisemöglichkeiten anbieten, um die Verbindung zwischen den beiden Ländern zu stärken und zugleich das Wachstum sowie die internationale Präsenz Griechenlands zu fördern“, sagt Gerasimos Skaltsas, Chief Commercial Officer von SKY express.