Airbus A321LR abgehoben

Airbus A321LR absolviert Jungfernflug (Foto: Airbus)

Der erste Airbus A321LR (Long Range) hat am 31. Januar 2018 seinen erfolgreichen Jungfernflug von 2 Stunden und 36 Minuten absolviert.

Der A321LR Single-Aisle-Jet mit der Seriennummer MSN7877 fliegt mit Leap-1A-Triebwerken von CFM. Er hat nun eine fast 100-stündige Flugerprobung vor sich, die auch Transatlantikflüge umfasst. Das Ziel ist die Musterzulassung durch die EASA und FAA im zweiten Quartal 2018. Die Indienststellung ist für das vierte Quartal 2018 geplant.

Die Erstflugbesatzung setzte sich aus den Testpiloten Yann Beaufils und Peter Lofts, den Flugversuchsingenieuren Frank Hohmeister, Jim Fawcett und Cédric Favrichon sowie dem Kabinenspezialisten Alexander Gentzsch zusammen. Die Crew prüfte während des Flugs die Flugsteuerungen, Triebwerke, Hauptsysteme des Flugzeugs sowie die „Flight Envelope Protections“ zur Vermeidung gefährlicher Fluglagen bei hohen und niedrigen Geschwindigkeiten.

„Unsere Kunden können die A321LR dank ihrer ausgezeichneten Leistung und unschlagbaren Effizienz für Flüge mit bis zu 4.000 NM (7.408 km) einsetzen, um neue Routen zu eröffnen – etwa über den Atlantik – und neue Märkte zu erobern“, erklärte Klaus Röwe, Head of A320 Programme.

Die Türen der A321LR wurden neu angeordnet. Betreiber können das Flugzeug mit dem Airbus-typischen breitesten Rumpf in der Single-Aisle-Kategorie so für bis zu 240 Passagiere bestuhlen. Die neue „Airspace by Airbus“-Kabine für die A320-Familie steigert den überragenden Reisekomfort an Bord noch weiter. Optionen zur Kombination eines erhöhten maximalen Startgewichts (MTOW) von 97 Tonnen mit einem dritten Treibstofftank im Rumpf (Additional Centre Fuel Tank, ACT) vergrößern die Reichweite auf bis zu 7.400 km. Airlines können so neue Marktchancen für sich erschließen.

Die A321neo wird mit den neuesten Triebwerken, aerodynamischen Verbesserungen und Kabineninnovationen den Treibstoffverbrauch bis 2020 um 20 Prozent reduzieren. Mit über 1.900 Bestellungen von mehr als 50 Kunden hat dieses Modell einen soliden Marktanteil von 80 Prozent erobert und ist so zum bevorzugten Baumuster im mittleren Marktsegment geworden.

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