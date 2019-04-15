Stratolaunch ist abgehoben

Stratolaunch Erstflug (Foto: Stratolaunch)

Am 14. April 2019 absolvierte der Stratolaunch seinen erfolgreichen Jungfernflug, das Doppelrumpfflugzeug mit der größten Spannweite war mehr als 2 Stunden in der Luft.

Bei dem zweieinhalbstündigen Jungfernflug erreichte der Stratolaunch eine Höhe von über 5.000 Metern und eine Spitzengeschwindigkeit von 300 Kilometern pro Stunde, erklärte das Unternehmens Stratolaunch Systems Corporation. Das riesige Trägerflugzeug für Weltraumraketen war von dem Flughafen Space Port in der Mojave-Wüste gestartet und nach dem Testflug problemlos auf dem Ausgangsflughafen auch wieder sanft und punktgenau gelandet, teilte die Unternehmung weiter mit. Der „Roc“, benannt nach einem Fabelwesen, sorgte mit seinem erfolgreichen Erstflug für Euphorie im gesamten Stratolaunch Team.

Der Stratolaunch ist 72,5 Meter lang und hat eine Flügelspannweite von 117 Meter, die Spannweite und der Doppelrumpf sind die beeindruckenden Merkmale dieser Spezialmaschine. Der Airbus A380 hat zum Beispiel eine Spannweite von rund 80 Metern und ist gut 72 Meter lang, mit 565 Tonnen Startgewicht ist er bei der maximalen Abflugmasse rund 25 Tonnen leichter als der Stratolaunch. Der A380 ist aber für den Transport von Passagieren da und der Stratolaunch soll in Zukunft 227 Tonnen schwere Trägerraketen in die Erdumlaufbahn schicken. Die Trägerrakete für Satelliten wird zwischen den beiden Rümpfen unter dem Flügelmittelteil angehängt und auf einer Höhe von 9.000 bis 10.000 Metern ausgeklinkt. Die Rakete mit einer Länge von 35 Metern und einem Gewicht von bis zu 227 Tonnen wird anschliessend gezündet und steigt als Trägerrakete mit Satelliten in die Erdumlaufbahn. Der Stratolaunch kann dagegen zu seinem Ausgangspunkt zurückkehren und für den Start von weiteren Trägerraketen erneut verwendet werden.

Stratolaunch Erstflug (Foto: Stratolaunch)

Ende Mai 2017 hatte das Unikat in der Mojave Wüste erstmals den Hangar verlassen, anschliessend wurden die Bodentests und die Triebwerkstandläufe mit den sechs Jumbo Turbinen gemacht. Am 24. und 25. Februar 2018 hat das Flugzeug die ersten Rolltests auf der Startbahn des Mojave Air and Space Airports nordöstlich von Los Angeles absolviert, nun ist der Jungfernflug des Stratolaunch gelungen, die dreiköpfige Crew sitzt übrigens im rechten Rumpf.