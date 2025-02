Mit United wieder nach Tel Aviv

United Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United Airlines hat die Wiederaufnahme der Strecke zwischen New York Newark und Tel Aviv bekanntgegeben, ab Mitte März soll die Flugverbindung wieder aufgenommen werden.

United Airlines wird den Linienflug vom Flughafen New York Newark nach Tel Aviv am 15. März 2025 wieder aufnehmen. Ab dem 29. März soll ein zweiter täglicher Flug auf der Strecke angeboten werden. Die Entscheidung folgte nach einer detaillierte Betriebsprüfung und Abstimmung mit den Gewerkschaften des Flugpersonals. Die Flüge werden mit einer Boeing 787-10 durchgeführt. United wird die erste US-Fluggesellschaft sein, die in diesem Jahr den Flugbetrieb nach Tel Aviv wieder aufnimmt. Das Angebot von weiteren Flügen nach Israel wird je nach Nachfrage in Betracht gezogen.