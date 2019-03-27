500ster Phenom 300 ausgeliefert

Embraer Phenom 300 (Foto: Embraer)

Am 25. März 2019 konnte Embraer den fünfhundertsten Phenom 300 Business Jet ausliefern.

Der Phenom 300 ist eine weitere Erfolgsgeschichte für den brasilianischen Flugzeugbauer Embraer, kein anderer Kleinjet verkaufte sich über die letzten Jahre besser als dieser. Nun kann Embraer einen weiteren Meilenstein feiern, am 25. März 2019 konnte der fünfhundertste Phenom 300 Jet ausgeliefert werden. Die Jubiläumsmaschine wurde im Embraer Endfertigungswerk Melbourne im US-Bundesstaat Florida an den amerikanischen Geschäftsmann Freeman Pickett übergeben, dieser wechselte von der kleineren Phenom 100 auf den Phenom 300.

500th Embraer Phenom 300 (Foto: Embraer)

Der Phenom 300 ist in der Lage auf einer Reiseflughöhe von 45.000 Fuß (13.700 m) Nonstop Entfernungen von bis zu 3.650 Kilometern zu überwinden. Der Embraer Business Jet wird durch zwei moderne PW535E Triebwerken von Pratt & Whitney angetrieben und kann bis zu 840 km/h schnell fliegen. Der Phenom 300 kostet rund 8,5 Millionen US Dollar.