Erster Regionaljet von United mit Starlink

United Airlines Express Embraer E175 (Foto: United Airlines)

United Airlines hat den ersten Regionaljet mit Starlink ausgestattet. Damit können United-Passagiere an Bord der Maschine diesen satellitengestützten Internetzugang während des Fluges nutzen.

Die reine Installationszeit des Starlink-Equipments betrug etwa acht Stunden und war damit rund zehnmal schneller als der Einbau bisheriger Internetlösungen in ein Flugzeug. Im nächsten Schritt bringt United ab Mai 2025 Starlink pro Monat in mehr als 40 weitere Regionaljets – bis Jahresende in die gesamte Regionalflotte mit Zwei-Klassen-Konfiguration. Langfristig rüstet United die gesamte Flotte mit Starlink aus.

Das WLAN von Starlink ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 250 Mbps und ist damit 50-mal schneller als konventionelles Internet in Regionalflugzeugen. Weitere Vorzüge dieses Angebots sind:

Kurzer Aufenthalt in der Flugzeugwerft: Für die Umrüstung auf Starlink inklusive Ausbau des bisherigen Equipments, Installation von Starlink, Testläufen und alle, weiteren Arbeiten rechnet United vier Tage ein. Beim Wechsel auf ein anderes System würde eine Maschine zehn und mehr Tage für den Flugbetrieb ausfallen.

Schlankes Equipment: Das Installationskit wiegt gerade einmal 85 Pfund (bei anderen Anbietern bringen diese bis zu 300 Pfund auf die Waage) und es wird komplett elektronisch gesteuert, so dass es keine beweglichen Teile besitzt. Damit verringert sich auch der Wartungsaufwand deutlich.

Einfache Installation: Die Umrüstung ist schnell und unkompliziert. Sobald das bereits existierende WLAN-System ausgebaut wurde, beginnt der Einbau von Starlink inklusive Verstärker, Außenantenne, drahtlosen Zugangspunkten in der Kabine und Stromversorgung.

Wetterunabhängig: Das Wetter am Boden beeinträchtigt nicht den Internetempfang an Bord, da Starlink mit einem Laser-Intersatelliten-Kommunikationssystem arbeitet.

Hohe Zuverlässigkeit: Aus dem Netzwerk erdnaher Satelliten nutzen mit Starlink ausgestattete Flugzeuge die jeweils beste Option, um zuverlässiges WLAN zu gewährleisten.

Mitglieder des United-Vielfliegerprogramms MileagePlus können Starlink kostenfrei nutzen. Weitere Informationen zu Starlink bei United gibt es unter www.united.com/starlink.

