Belgisches F-16 Demo Team aus dem Programm gekippt

Dream Viper Team F-16 (Foto: Dream Viper Team)

Völlig unerwartet haben die belgischen Luftstreitkräfte bekanntgegeben, dass ihr F-16 Demo Team aufgelöst wird und alle Flugvorführungen für dieses Jahr abgesagt werden.

Es hätte in diesem Jahr eine große Nummer werden sollen. Man wollte 50 Jahre F-16, 45 Jahre F-16 in Belgien und 30 Jahre davon mit Senior Captain Steven "Vrieske" De Vries am Steuerknüppel der Viper feiern. Das "Dream Viper Team" bedauert in einer Mitteilung diesen Entscheid der belgischen Streitkräfte sehr und betont, dass das Team keinen Einfluss auf dieses plötzliche Ende nehmen konnte.

Dream Viper Team F-16 (Foto: Dream Viper Team)

Die belgischen Streitkräfte geben als Grund für das unerwartete Ende des Dream Viper Teams die Einführung der F-35A Lightning II an, zudem werden viele Ressourcen für die Umschulung der ukrainischen Piloten auf die F-16 benötigt. Diese beiden Aufgaben machen es scheinbar unmöglich, das Solo Display der F-16 in diesem Jahr planmäßig abhalten zu können.

Dream Viper Team F-16 (Foto: Dream Viper Team)

Wir finden es Schade, dass die belgische Solo F-16 aus dem Programm gestrichen wurde. Für uns war das belgische Demo Team mit ihrem Solo Display mit der F-16 immer eines der eindrücklichsten Flugdisplays. In der F-16 Fighting Falcon steckt bei dieser Showaufgabe enorm viel drin, es ist immer wieder faszinierend, wie agil dieses Kampfflugzeug geflogen werden kann.

Erste F-35A für Belgien (Foto: Lockheed Martin)

Wir hoffen nun, dass Belgien als eines der ersten europäischen F-35A Kunden, ein Display Team mit der F-35A Lightning II auf die Beine stellen wird.

Captain Robert KÜHNI